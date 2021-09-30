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Marsilya-Galatasaray | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Fransız devi Marsilya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Marsilya-Galatasaray maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Marsilya-Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak. Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak.

Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Marsilya'nın 11'i;

  • Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guedouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet

Galatasaray'ın 11'i;

  • Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil


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