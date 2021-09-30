Marsilya-Galatasaray | CANLI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak. Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak.
Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Marsilya'nın 11'i;
Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guedouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet
Galatasaray'ın 11'i;
Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil