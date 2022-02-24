Slavia Prag-Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Slavia Prag'a konuk oluyor.. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh görev yapacak.

Slavia Prag'ın 11'i:

Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Yira Collins Sor, Olayinka

Fenerbahçe'nin 11'i:

Altay, Osayi, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun



