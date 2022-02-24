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Slavia Prag-Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Slavia Prag'a konuk oluyor.. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh görev yapacak.

Slavia Prag'ın 11'i:

  • Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Yira Collins Sor, Olayinka

Fenerbahçe'nin 11'i:

  • Altay, Osayi, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun
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Ukraynalılar ve Kırım Tatarları büyükelçilik önünde toplandı.
Halk silah almaya koştu

Halk silah almaya koştu

​Zelenskiy'in çağrısı karşılık buldu.
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'Bu adımı atmaya bizi zorladılar'

​Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya yönelik saldırılar sonrası ilk açıklama.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​

Ailemi oradan<br>almaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.

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