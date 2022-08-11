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Fenerbahçe Slovacko'yu eledi: Temsilcimiz Çekya'dan eşitlikle dönüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Çek ekibi Slovacko'yu toplam skorlarda 4-1 mağlup ederek play-off oynamaya hak kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Slovacko Fenerbahçe maçı saat kaç kaç bitti? Fenerbahçenin play-off rakibi kim?
Fenerbahçe Slovacko'yu eledi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Slovacko ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Temsilcimiz iki maçta aldığı toplamdaki 4-1'lik skorla birlikte Slovacko'yu eleyerek play-off oynamaya hak kazandı.

Maçtan dakikalar;

10'uncu dakikada Crespo orta alanda kaptığı topu Arda Güler'e aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına yönelen Arda Güler'in pasında meşin yuvarlakla Serdar Dursun buluştu. Bu oyuncu savunma engeline takıldı.

28'inci dakikada orta sahada topa sahip olan Arda Güler, sağ kanattaki Serdar Dursun'a meşin yuvarlağı aktardı. Son çizgiye kadar inen Serdar Dursun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek dışarı gitti.

30'uncu dakikada Arda Güler'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun'un vuruşunda kaleci Nguyen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Lemos'un pasında ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

58'inci dakikada Slovacko eşitliği yakaladı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde kaleci Altay'dan seken topla buluşan Sasinka'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

70'inci dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kohut'un sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına çeldi. Dönen topla yeniden buluşan Kohut'un ceza sahasına pasında araya giren Emre Mor, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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