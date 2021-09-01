Spor A Milli Takım Karadağ maçının son dakikasında yıkıldı
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A Milli Takım Karadağ maçının son dakikasında yıkıldı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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A Milli Takım, Karadağ maçından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Elemeleri dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar;

GOL!

  • 9. dakikada sağ taraftan ceza sahasına sokulan Cengiz Ünder’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Hakan Çalhanoğlu kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Karadağ savunmasının karşıladığı topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Kaan Ayhan’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

26. dakikada sağ taraftan Cengiz’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Burak’ın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL!

  • 31. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek son çizgiye inen Cengiz’in yerden pasında kale önünde Yusuf Yazıcı dokunuşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. 2-0

GOL!

  • 40. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Marusic’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

63’üncü dakikada Okay’ın pasıyla sağ kanattan topla birlikte kat eden Cengiz’in ceza sahası içerisine girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

76’ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mijatovic’te kaldı.

90 3’üncü dakikada ani gelişen Türkiye atağında Kerem pasını ceza sahası yayı üzerindeki Burak Yılmaz’a çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

GOL!

  • 90+7’nci dakikada Karadağ beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Radunovic’in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

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