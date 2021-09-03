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Çavdar’dan gümüş Bozteke’den bronz

Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Meryem Çavdar tekvando kadınlar 49 kiloda gümüş madalya kazandı. Mahmut Bozteke ise erkekler 61 kiloda bronz madalya aldı. Bozteke, paralimpik oyunlarda Türkiye’ye tekvandoda madalya getiren ilk isim oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çavdar’dan gümüş Bozteke’den bronz
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar ülkemize gümüş madalya getirdi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya elde etti. Makuhari Messe Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarı final müsabakasında Meryem, 2019 Avrupa Şampiyonası’nda finalde mağlup ettiği Perulu Leonor Espinoza Carranza’yla altın madalya mücadelesi verdi. İlk raunt 4-4 berabere biterken, ikinci raundu Perulu sporcu 12-10 önde bitirdi. Son rauntta risk alan Meryem istediği puanları alamadı, tatamiden 34-21 mağlup ayrılarak gümüş madalyada kaldı. 2019’da Avrupa şampiyonluğu, 2017’de de dünya üçüncülüğü bulunan Meryem, kariyerine bir de paralimpik madalyası ekledi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

BRONZ İLK RAUNTTA GELDİ

  • Tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında da Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı. Bozteke, bronz madalya maçında İtalyan Antonino Bossolo’yla karşılaşırken ilk rauntta 14-2 üstünken hakem kararıyla madalyaya uzandı. Milli sporcu, paralimpik oyunlarda Türkiye’ye tekvando branşında madalya getiren ilk isim oldu. Bozteke, repesaj yarı finalinde ise Moğolistan’dan Bolor Erdene Ganbat’la karşılaştı. Son raunda 19-13 geride giren Milli sporcu, bitime 3 saniye kala galibiyeti getiren puanı almayı başardı.
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