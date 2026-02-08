Süper Lig'in lideri Galatasaray, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında kafa golleriyle kilidi açtı ve haftayı 3 puanla kapattı. Mücadelenin özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 74. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Barış ve Yunus gollerini kafa vuruşuyla attı. Barış Alper'in golünde asist yeni transfer Noa Lang'dan geldi. Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılı formayla ilk skor katkısını verdi.
Öte yandan Galatasaray'ın maçta üç şutu direğe takıldı.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
Her iki takım oyuncuları sahaya "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.
10. dakikada Sara'nın ceza sahasının dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.
19. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lang'ın sol çaprazdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Fofana'nın sağından ağlara gitti: 0-1
21. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasını kazanan Laçi, topu ceza sahası yayı içinde bulunan Sowe ile buluşturdu. Sowe'un Sanchez'i geçtikten sonra vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
47.dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Noa Lang'ın sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top direkten geri geldi.
52.dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Gabriel Sara'nın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
60.dakikada Muhammet Taha Şahin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ibrahim Olawoyin'in yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
62.dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Yunus Akgün kafayla fileleri havalandırdı: 0-2
74.dakikada Noa Lang'ın ara pasında savunmadan seken topu önünde bulan Victor Osimhen, Yahia Fofana'yı ekarte ederek sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3
82.dakikada Mauro Icardi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta top üst direkten döndü.
Mücadele Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle bitti.