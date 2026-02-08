Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcu gole sevinmedi

Galatasaraylı futbolcu gole sevinmedi

8/02/2026, Pazar
Galatasaray’ın milli futbolcusu, Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor’a attığı golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.

Süper Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Galatasaray, karşılaşmanın 19. dakikasında golü buldu.

Sarı-kırmızılıların golü, yeni transfer Noa Lang’ın sol kanattan yaptığı ortaya Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşuyla geldi.

Topu filelerle buluşturan Barış Alper Yılmaz’ın, gol sonrası sevinç yaşamaması dikkat çekti.

Milli futbolcunun bu tavrı, memleketinin takımı Rizespor’a karşı oynamasıyla ilişkilendirildi.

Bilindiği üzere Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’da Rize’nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı giyiyor.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Çaykur Rizespor
