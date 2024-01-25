Trabzonspor, Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında deplasmanda Rizespor'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı. Galibiyeti getiren golü dakika 78' Varesanovic attı.
Bordo-mavililer bu sonuçla birlikte 37 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Puanını 35'e yükselten Rizespor 5. sıraya yükseldi.
Trabzonspor önümüzdeki hafta sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Rizespor ise Karagümrük'e konuk olacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Enis Destan'ın ceza sahası içerisinden şutu auta çıktı.
19. dakikada sağ kanattan ilerleyen Benhur Keser'in ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adolfo Gaich'in vuruşu ile meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
25. dakikada Dal Varesanovic'in pasıyla topla buluşan Altin Zeqiri'nin vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Benhur Keser'in sol kanattan ortasında Casper Hojer'in şutunda da kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
43. dakikada Jonjo Shelvey'in pasında ceza sahası içinde Altin Zeqiri'nin şutunda top üsten az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada Jonjo Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta ile ceza sahası içinde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Ümit Öztürk, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
İKİNCİ YARI
51. dakikada Shelvy'nin ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu'nun penaltı noktasına pas attı. Olawoyin'in bekletmeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak çelmeyi başardı.
52. dakikada soldan hızla ilerleyen Visca'nın ceza yayı üzerine pasında, Fountas'ın savunmadan sıyrılıp sağ ayak içi plase vuruşunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.
63. dakikada Olawoyin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic'in penaltı noktasında kafa top az farkla üsten dışarı çıktı.
78. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gaich'in sol taraftan sağ kanada paralel uzun pasında Varesanovic, topu kontrol etti. Varesanovic ileri çıkan kaleci Uğurcan Çakır'ın altından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Mücadele, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.