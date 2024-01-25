Türk futbol tarihinde “Üç Büyükler” söylemini “Dört Büyükler” olarak değiştiren Trabzonspor’un belgesel filmi, 26 Ocak’ta gösterime giriyor. Sevinçleri, hüzünleri, galibiyetleri ve şampiyonluklarıyla bir kentin hikâyesini yeniden yazan “İnadıyla Şampiyon” belgeseli, Trabzonspor’un tarihini de ele alıyor.