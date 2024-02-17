Fenerbahçe, Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri dakika 48' Serdar Dursun, 65' Edin Dzeko ve 90+3' İrfan Can Kahveci kaydetti. Rizespor'un tek golünü dakika 27' Martin Minchev attı.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler puanını 67'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Fenerbahçe önümüzdeki hafta sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU
ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
2. dakikada Jonjo Shelvey’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Benhur Keser’in şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
4. dakikada sağ çaprazdan Muhammet Taha Şahin’in ortasında defanstan seken topu önünde bulan Akintola’nın vuruşu auta çıktı.
13. dakikada Szymanski’nin pasıyla topla buluşan Dzeko’nun şutunu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.
16. dakikada topla buluşan Jonjo Shelvey’in ceza sahası dışından şutunda Livakovic gole izin vermedi.
23. dakikada Cesper Hojer’in pasında ceza sahası içinde İbrahim Olawoyin’in vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı.
26. dakikada Akintola’nın pasında topla buluşan Martin Minchev’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
İKİNCİ YARI
48. dakikada Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine yüksek ortasında Serdar Dursun, altıpas içerisinde kayarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.
65. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu çeldi.
66. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Dzeko'nun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'den seken top filelere gitti: 1-2.
76. dakikada Tadic'in ceza sahası içerisine ortasında Dzeko'nun sağ çaprazdan gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90+3. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Tadic, sol taraftan ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Arka bölümdeki İrfan Can Kahveci'nin sol ayak içi volesinde, Mocsi'nin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-3.