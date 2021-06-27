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Çekya Hollanda'yı devirdi ve çeyrek finale yükseldi

Hollanda ile Çekya EURO 2020 son 16 tur mücadelesinde karşı karşıya geldi. Favori olarak gösterilen Hollanda karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Çekya ise çeyrek finale kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çekya Hollandayı devirdi ve çeyrek finale yükseldi
Patrik Schick attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Grubundan en iyi üçüncü olarak çıkan Çekya, son 16 tur maçında Hollanda'yı 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Çekya'nın çeyrek finaldeki rakibi Galler'i eleyen Danimarka oldu.

Karşılaşmanın önemli anları;

55'inci dakikada Hollanda'da De Ligt, VAR kontrolünün ardından kırmızı kart gördü.

68'inci dakikada Çekya öne geçti. Barak'ın sağ korner çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Kalas, kafayla topu ön direkteki Holes'e çıkardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

80'inci dakikada Çekya farkı 2'ye çıkardı. Hollanda yarı sahasında topu kapan Holes, ceza sahasına girer girmez pasını müsait pozisyondaki Schick'e çıkardı. Bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından filelere gitti: 0-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çekya, karşılaşmayı 2-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

  • Çekya, çeyrek finalde 3 Temmuz Cumartesi günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda Danimarka ile karşılaşacak.

Hollanda-Çekya maçının golleri;


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