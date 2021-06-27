Çekya Hollanda'yı devirdi ve çeyrek finale yükseldi

Grubundan en iyi üçüncü olarak çıkan Çekya, son 16 tur maçında Hollanda'yı 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Çekya'nın çeyrek finaldeki rakibi Galler'i eleyen Danimarka oldu.
Karşılaşmanın önemli anları;
55'inci dakikada Hollanda'da De Ligt, VAR kontrolünün ardından kırmızı kart gördü.
68'inci dakikada Çekya öne geçti. Barak'ın sağ korner çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Kalas, kafayla topu ön direkteki Holes'e çıkardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
80'inci dakikada Çekya farkı 2'ye çıkardı. Hollanda yarı sahasında topu kapan Holes, ceza sahasına girer girmez pasını müsait pozisyondaki Schick'e çıkardı. Bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından filelere gitti: 0-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çekya, karşılaşmayı 2-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.
- Çekya, çeyrek finalde 3 Temmuz Cumartesi günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda Danimarka ile karşılaşacak.
Hollanda-Çekya maçının golleri;
⚽GOL! Ceza sahasına gelen topu Kalas içeri doğru çevirdi Holes ağlara gönderdi... #EURO2020 #NED #CZE pic.twitter.com/oVulf0TjTC
⚽GOL! Ceza sahasına gelen topu Kalas içeri doğru çevirdi Holes ağlara gönderdi... #EURO2020 #NED #CZE pic.twitter.com/oVulf0TjTC— TRT Spor (@trtspor) June 27, 2021
⚽GOL! Patrik Schick yine sahnede!! Çekya farkı ikiye çıkardı... #EURO2020 #NED #CZE pic.twitter.com/nHi6gd33Gu
⚽GOL! Patrik Schick yine sahnede!! Çekya farkı ikiye çıkardı... #EURO2020 #NED #CZE pic.twitter.com/nHi6gd33Gu— TRT Spor (@trtspor) June 27, 2021