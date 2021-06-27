Çekya Hollanda'yı devirdi ve çeyrek finale yükseldi Hollanda ile Çekya EURO 2020 son 16 tur mücadelesinde karşı karşıya geldi. Favori olarak gösterilen Hollanda karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Çekya ise çeyrek finale kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Haber Merkezi 27 Haziran 2021, 20:50 Son Güncelleme: 27 Haziran 2021, 21:05 Yeni Şafak