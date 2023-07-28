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Spor

Cengiz Ünder gün sayıyor: Miha Zajc tamam

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler aynı zamanda Miha Zajc'ın da takıma katılmasını bekliyor.

Haber Merkezi
11:23 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Miha Zajc ve Cengiz Ünder

Miha Zajc ve Cengiz Ünder

Fenerbahçe milli futbolcu Cengiz Ünder ile her konuda anlaşmaya vardı. Yönetim Marsilya ile bonservis görüşmelerinde de büyük ölçüde anlaşma sağlarken, bonservis bedeli konusunda son detaylar konuşuluyor.


Yönetim Marsilya ile 8 milyon Euro+2 milyon Euro başarı bonusları karşılığında anlaştığı, ödeme planı konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferini birkaç gün içerisinde açıklamayı planlıyor.


Miha Zajc tamam

Fenerbahçe sözleşmesi biten Miha Zajc ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Sloven orta saha oyuncusunu ısrarla takımında görmek istemesi üzerine yönetim bir kez daha Zajc ile görüştü. İsmail Kartal da tecrübeli oyuncu ile görüşerek, güçlü bir kadro kurulduğunu, kendisini de görmek istediğini söyledi.


Fenerbahçe'nin Zajc ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 1.4 milyon Euro ücret ödeyeceği de kaydedildi.










#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Miha Zajc
35 dakika önce
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