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Cengiz Ünder iddiası

Fransız basını, Marsilya'nın Cengiz Ünder'i satmak istediğini ve milli oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığını yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Ünder hangi takıma transfer olmak istiyor?
Cengiz Ünder'in kulübüyle 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. ​

Marsilya’da bu sezon istediği şansları bulamayan Cengiz Ünder’in Fransız ekibinden ayrılacağı ve Galatasaray’a imza atabileceği iddia edildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Cengiz'i satarak mali olarak rahatlamak istiyor. Milli futbolcunun da Galatasaray’a sıcak baktığı iddia edildi.

Bu sezon Fransız ekibinde 18 maçta 641 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, sadece 1 asist yapabildi.

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