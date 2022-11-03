Cengiz Ünder iddiası

Marsilya’da bu sezon istediği şansları bulamayan Cengiz Ünder’in Fransız ekibinden ayrılacağı ve Galatasaray’a imza atabileceği iddia edildi.
Fransız basınında çıkan haberlere göre; Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Cengiz'i satarak mali olarak rahatlamak istiyor. Milli futbolcunun da Galatasaray’a sıcak baktığı iddia edildi.
Bu sezon Fransız ekibinde 18 maçta 641 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, sadece 1 asist yapabildi.
Marsilya'ya, Bordeaux deplasmanında 44 yıl sonra galibiyeti getiren golü Cengiz Ünder attı.🇹🇷pic.twitter.com/fHUSBQ3aY4
Marsilya'ya, Bordeaux deplasmanında 44 yıl sonra galibiyeti getiren golü Cengiz Ünder attı.🇹🇷pic.twitter.com/fHUSBQ3aY4— SPOR (@yenisafakspor) January 8, 2022