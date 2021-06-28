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Cengiz Ünder Marsilya yolunda

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren milli oyuncu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Ünder Marsilya yolunda
Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Avrupa'nın gözü Bizim Çocuklar'da. Birçok büyük takım, milli yıldızlarımı kadrosuna katmak için yarış halinde. Bu takımlardan birisi de Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Marsilya, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder ve takım arkadaşı Pau Lopez'i kadrosuna katmak istiyor. Roma ile görüşmelerini hızlandıran Fransızlar, bu hafta 2 oyuncunun transferini de bitirmek istiyor.

Cengiz'e 12 milyon euro

Marsilya'nın Pau Lopez'i 15 milyon euro, Cengiz Ünder'i ise 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği gelen bilgiler arasında.

Pau Lopez geçtiğimiz sezon Roma'da 34 karşılaşmada görev yaptı. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder ise kiralık olarak Leicester City'de 19 maçta görev yaptı. 23 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerde 2 gol ve 3 asistle oynadı.

  • Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılmaya devam ediyor. Fakat oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği gelen bilgiler arasında.

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