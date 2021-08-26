Cenk Gönen Süper Lig'de kaldı: İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cenk Gönen ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Mesajda "Hoş geldin Cenk Gönen. Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Cenk Gönen'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Geçen yıl Denizlispor kalesini koruyan 33 yaşındaki Gönen, daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Alanyaspor, Malaga ve Altay formaları giydi.
🟡🔴 Hoşgeldin Cenk Gönen!
✍️ Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
🤝 Anlaşmanın hem Cenk Gönen’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Yukatel Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/VP81aPsoR2
🟡🔴 Hoşgeldin Cenk Gönen!