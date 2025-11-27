Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Cenk Tosun ameliyat edildi

Cenk Tosun ameliyat edildi

22:1927/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Cenk Tosun'un Gençlerbirliği'ne transferi gündemdeydi.
Cenk Tosun'un Gençlerbirliği'ne transferi gündemdeydi.

Cenk Tosun, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Fenerbahçe Kulübü, resmi bir açıklama yayımlayarak yıldız oyuncunun bel fıtığı ameliyatının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, golcü oyuncu Cenk Tosun’un Almanya’da bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.






#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Cenk Tosun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum