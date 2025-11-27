Cenk Tosun ameliyat edildi

Cenk Tosun'un Gençlerbirliği'ne transferi gündemdeydi.
Cenk Tosun, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Fenerbahçe Kulübü, resmi bir açıklama yayımlayarak yıldız oyuncunun bel fıtığı ameliyatının başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Fenerbahçe, golcü oyuncu Cenk Tosun’un Almanya’da bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
