Cenk Tosun Crystal Palace'a imza attı

Beşiktaş’tan Piremier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan ancak bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan Cenk Tosun bir başka İngiliz takımı Crystal Palace ile anlaşma sağladı.

28 yaşındaki futbolcu 6 ay kiralık olarak Crystal Palace forması giyecek. İngiliz ekibi, golcü oyuncunun transferini"Hoş geldin Cenk" mesajıyla açıkladı.

Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunun devre arasında transfer olduğu Everton'da toplamda çıktığı 51 maçta 10 gol atarken 6 da asist yaptı.

Hoşgeldin Cenk!#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 10 Ocak 2020

"Başka takıma giderse çok üzülürüz"

Beşiktaş'a geri döneceği de konuşulan Cenk Tosun için bugün siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, şu açıklamayı yapmıştı;

"Cenk Tosun gündeme geldi. Beşiktaş'ın sevdiği bir futbolcudur. Beşiktaş'a ekonomik katkı sağlayarak giden oyuncudur. Katkıları için teşekkür ediyorum. Onun satışında da ben vardım. Ancak sorunlar, netleşmemesi federasyonun ağır hareket etmesinden kaynaklanıyor. Biz Cenk'e bir cevap vermedik. Federasyondan bir cevap alana kadar Cenk başka bir yere giderse çok üzülürüz."

Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması: Başka takıma giderse çok üzülürüz Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımın kamp yaptığı otelde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi'nin düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar şöyle;Fikret Orman'ın ibra edilmemesi"Bir önceki döneminde 10 milyon lira kar eden şirketin bir sonraki sezon 300 milyon lira zararlı çıkması, ibra etme sebebimizdi. Biz camianın talepleri ve istekleri doğrultusunda kulübü yönetmek zorundayız. Camianın da ibra edilmeme konusunda talebi ve baskısı vardı. Fikret Orman, görev yaptığı dönemdeki faaliyetleri ve işlemleri dolayısıyla ibra edilmemişti. Futbol AŞ’de transfer ücretleri kar ve zararı oluşturuyor. AŞ’deki yöneticilerin bu konuyla çok ilgisi yok. Transferle ilgili harcamalar başkanın sorumluluğunda. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır."İbra edilmemek dünyanın sonu değil. Eski başkanın kendini aklama şansı elindedir.Fikret Orman'a ibra şoku"Taşın altına elimizi sokmaya geldik""Biz koltuklar için buraya gelmedik. Kendi yapacağımız bir yanlışları da bir başkalarının engelleyebilmesi için tarz ve plan hazırladık. Sorumluluktan mı kaçıyorsunuz, diyenlere; Beşiktaş'ın her şeyinden sorumluyum. Futbol A.Ş'nin başında olmamam bunlardan kaçmam anlamına gelmez. Biz kendimizi feda etmeye geldik, taşın altına elimizi sokmaya geldik.""Beşiktaş'ın borçlarından ben sorumluyum""Tek başına bir şekilde burayı idare etmek kolay değil, hata yaptırır. Ben kuvvetler ayrılığıyla bir konuyu yönetmenin çok faydalı olacağını düşünenlerdenim. Beşiktaş'ın borçlarından ben sorumluyum. Hiçbir şeyden kaçtığımız yok. Biz sadece kuvvetler ayrılığından yanayız. Beşiktaş'ın ayakta kalması ve sağlıklı yürüyebilmesi Türk futbolu için çok önemlidir. Beşiktaş'ın her türlü sorununu çözerek yola devam ediyoruz. sabır gösterildiği zaman Beşiktaş'ı coşturacağız."Limit konusu"TFF’nin limiti geçen kulüplere çok ağır cezalar vereceğini biliyoruz. Ben bu riske giremem. Beşiktaş’ı gelecek sezon puan silme cezası alma durumuna getirmeyi, kendime yakıştıramam.""Ocak’ta transfer bitiyor, ne zaman karar verecekler?""Limitler hesaplandığında faizler yüzde 20'lerdeydi. Sonraki süreçte düşmesine rağmen gelirlerdeki farklılığın harcamalara eklenmesi gerekiyor. Bu konuda TFF'ye müracaat ettik. Faizlerden kaynaklanan transfer hakkımızı istedik. Limit arttırımı için Tahkim 'Değerlendiriyoruz' diyor. Tarih bile vermiyorlar. 31 Ocak’ta transfer bitiyor, ne zaman karar verecekler?""Cenk Tosun başka takıma giderse çok üzülürüz""Abdullah Avcı ile transfer için konuştum, ihtiyacımız olan 1-2 bölge olduğunu söyledi. Cenk Tosun gündeme geldi. Doğrudur... Federasyon çok ağır hareket ettiği için Cenk Tosun'a cevap veremiyoruz. Sorunlar çözülene kadar Cenk başka takıma giderse çok üzülürüz. İşler istediğimiz gibi giderse 25-30 milyon TL gibi bir harcama limitimiz çıkar önümüze. O da 6 ay için önümüzü açar."Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun'a: Come to Beşiktaş