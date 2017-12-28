PREMİER LİG

Cenk Tosun'u Everton'a öneren isim ortaya çıktı

Everton'ın eski futbolcularından Don Hutchison, Premier Lig'e transfer olması beklenen Cenk Tosun'la ilgili bir açıklama yaptı. Hutchison, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda milli futbolcuyu Everton'a kendisinin önerdiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 13 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Cenk Tosun, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 13 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

İngiliz basını Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının beklendiğini iddia ederken eski futbolculardan Don Hutchison flaş bir tweet attı.

Beşiktaşlı yıldızı Everton'a kendisinin önerdiğini açıklayan Hutchison attığı tweette şunları belirtti;

  • "Everton umarım Cenk Tosun'u transfer eder. Konuştuğum tüm menajerlere Cenk'i tavsiye ettim. Ne yetenek ama!"


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