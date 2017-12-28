Cenk Tosun'u Everton'a öneren isim ortaya çıktı

İngiliz basını Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının beklendiğini iddia ederken eski futbolculardan Don Hutchison flaş bir tweet attı.

Beşiktaşlı yıldızı Everton'a kendisinin önerdiğini açıklayan Hutchison attığı tweette şunları belirtti;

"Everton umarım Cenk Tosun'u transfer eder. Konuştuğum tüm menajerlere Cenk'i tavsiye ettim. Ne yetenek ama!"

📢Everton'ın eski futbolcularından Don Hutchison, Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun'la ilgili bir açıklama yaptı...



─ Everton umarım Cenk Tosun'u transfer eder. Konuştuğum tüm menajerlere Cenk'i tavsiye ettim. Ne yetenek ama! pic.twitter.com/3ufNPOraKU — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Aralık 2017



