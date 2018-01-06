Cenk Tosun'un forma numarası belli oldu

Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un, yeni takımında giyeceği forma numarası açıklandı.

İngiliz kulübünden yapılan paylaşımda milli futbolcunun 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Cenk Tosun, Gaziantepspor ve Beşiktaş'ta 23 numaralı formayı giyiyordu. Bu formanın Coleman'da olması nedeniyle Cenk'in 14 numarayı tercih ettiği ifade edildi.