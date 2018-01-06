SÜPER LİG

Cenk Tosun'un forma numarası belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un İngiliz takımında 14 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun Everton'la 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Cenk Tosun Everton'la 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un, yeni takımında giyeceği forma numarası açıklandı.

İngiliz kulübünden yapılan paylaşımda milli futbolcunun 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Cenk Tosun, Gaziantepspor ve Beşiktaş'ta 23 numaralı formayı giyiyordu. Bu formanın Coleman'da olması nedeniyle Cenk'in 14 numarayı tercih ettiği ifade edildi.

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