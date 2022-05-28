Spor Chelseanin satışında nihai anlaşmaya varıldı
FUTBOL FUTBOL

Chelsea'nin satışında nihai anlaşmaya varıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Chelseanin satışında nihai anlaşmaya varıldı
Chelsea Premier Lig'i 74 puanla 3. tamamladı

Chelsea'den yapılan açıklamada, anlaşma detaylarında nihai adımların dün gece atıldığı ve pazartesi gününden itibaren Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumun kulübün yönetimini devralacağı belirtildi.

Böylece, Rus iş insanı Roman Abramovich'in 19 yıldır sahipliğini üstlendiği Chelsea, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından hafta başından itibaren yönetilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararıyla Abramovich, kulübü zorunlu olarak satışa çıkarmıştı.

Kulübün 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alınması için Birleşik Krallık, gereken izinleri hafta içi vermişti.


Ağustosta ne olacak bilmiyoruz

'Ağustos'ta ne olacak bilmiyoruz'

Mayıs ayında sıcaktan asfalt eridi.
Togg Kilit aşama tamam diyerek heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: İlki hattan indi

Erdoğan Azerbaycanda

Erdoğan Azerbaycan'da

​Bir millet iki devlet TEKNOFEST'te buluştu.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

​İl il yayınlandı: İşte dana, koç ve koyun için belirlenen ücretler

Ayasofya'da fetih günü karşılaması

Ayasofya'da fetih günü karşılaması

​Gençler sabah namazında buluştu.

Üç milyon lira dolandırdı

Üç milyon lira dolandırdı

​Kendini 'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' diyerek tanıtmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.