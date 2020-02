Çimşir'le zirveye

Süper Lig’de 21. hafta sonunda bir maçı eksik 41 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, 42 puanla lider durumunda bulunan Sivasspor’u konuk edecek. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak. Trabzonspor, ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapatamamıştı. Alanyaspor 8. haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı. Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider bitirmişti. Bordo-mavili takım, 22 Nisan 2011’de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda hiçbir haftayı lider kapatamadı.

ÇİMŞİR BAŞARMIŞ OLACAK

Trabzonspor’da en son teknik direktör Şenol Güneş, liderlik sevinci yaşayan teknik adam olmuştu. Bordo-mavili takımda, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman gibi görev yapan teknik adamlar liderlik yaşayamamıştı. Devre arasında göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Sivasspor’u da yenmesi halinde 40 yaşındaki teknik adamıyla Şenol Güneş’ten sonra ilk kez haftayı lider tamamlayacak.

Sörtloth, PFDK’da

Ligdeki G.Birliği maçında kırmızı kart gören Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi. F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’un da Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle, PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı. Trabzon, G.Saray, Yeni Malatya, G.Birliği, Sivas ile A.Gücü kaleci antrenörü Taner Kayakıran ile yönetici Tamer Açar da disiplin kuruluna sevk edildi.