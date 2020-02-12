SÜPER LİG

Çimşir'le zirveye

Süper Lig’de hafta sonu sahasında Sivasspor’u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında galip gelerek 298 hafta sonra liderlik özlemini sonlandırmanın mücadelesini verecek. Sivas’ı yenmesi halinde bordo-mavili takımı Şenol Güneş’ten sonra Hüseyin Çimşir zirveye taşımış olacak

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig’de 21. hafta sonunda bir maçı eksik 41 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, 42 puanla lider durumunda bulunan Sivasspor’u konuk edecek. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak. Trabzonspor, ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapatamamıştı. Alanyaspor 8. haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı. Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider bitirmişti. Bordo-mavili takım, 22 Nisan 2011’de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda hiçbir haftayı lider kapatamadı.

ÇİMŞİR BAŞARMIŞ OLACAK

Trabzonspor’da en son teknik direktör Şenol Güneş, liderlik sevinci yaşayan teknik adam olmuştu. Bordo-mavili takımda, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman gibi görev yapan teknik adamlar liderlik yaşayamamıştı. Devre arasında göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Sivasspor’u da yenmesi halinde 40 yaşındaki teknik adamıyla Şenol Güneş’ten sonra ilk kez haftayı lider tamamlayacak.

Sörtloth, PFDK’da

  • Ligdeki G.Birliği maçında kırmızı kart gören Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi. F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’un da Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle, PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı. Trabzon, G.Saray, Yeni Malatya, G.Birliği, Sivas ile A.Gücü kaleci antrenörü Taner Kayakıran ile yönetici Tamer Açar da disiplin kuruluna sevk edildi.

Aykut Kocaman'dan Konyaspor'a 'veda' mektubu
Aykut Kocaman'dan Konyaspor'a 'veda' mektubu

Veda mektubuna, "Çok sevdiğim, çok değer verdiğim Konyaspor'dan ayrılmış bulunuyorum. sözleriyle başlayan Kocaman, ekibiyle ilk günden bu yana takım için en iyisini ve doğrusunu yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bir yandan ligde yarışırken bir yandan da Konyaspor'un geleceğini güvence altına almak için uğraştıklarına değinen Kocaman, "Orta ve uzun vadede sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir kulüp yapısını kurabilmek için mesai harcadık. Bu çerçevede yönetimle hareket ederek takım içindeki maaş dengelerini makul seviyeye indirdik, yaş ortalamasını düşürdük. Ama futbolun ana dinamiği olan saha içinde, istediğimiz başarıları bir türlü yakalayamadık. Bu da bir kan değişikliğini zorunlu hale getirdi. Sonuç olarak bazen her şey istediğiniz gibi gitmez. O zaman gelince de noktayı koymak gerekir" değerlendirmesinde bulundu.Kocaman, kulüp yönetim kuruluyla son bir değerlendirme yaptıklarını ve karşılıklı anlaşarak yolları ayırmanın Konyaspor için daha doğru olduğuna karar verdiklerini ifade etti. Yönetimle büyük başarılara imza attıklarını vurgulayan Aykut Kocaman, şunları kaydetti:"Bu vesileyle ilk günden itibaren yanımızda olan, sevgi, ilgi ve desteklerini hissettiren başta Sayın Başkan Hilmi Kulluk ve Sayın Selçuk Aksoy olmak üzere tüm Konyaspor yönetimine teşekkürlerimi iletiyorum. Birlikte büyük başarılara imza attığımız ve profesyonel teknik direktör futbolcu ilişkisinin çok daha ötesinde bir birliktelik yaşadığımız tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diliyorum. İdari, teknik ve sağlık ekibindeki tüm arkadaşlarımıza ve Kayacık'ta bizi her zaman evimizde gibi hissettiren tesis çalışanlarına da ekibim adına teşekkür ederim. Son teşekkürüm de büyük Konyaspor taraftarına. 'Sefasıyla cefasıyla' dediniz, bizleri her zaman bu ailenin bir parçası olarak gördünüz. Çalışma yapımızdan dolayı belki tam olarak hissettiremesek de ev sahipliğiniz, samimiyetiniz ve büyük desteğiniz bizleri her zaman çok mutlu etti, güç verdi. İlk günden son güne kadar yanımızda oldunuz. Ama bu kez olmadı, sizlere mahcup olduk. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Konyaspor'a bir kez daha tüm hedeflerine ulaşma yolunda sonsuz başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla."Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman’a Teşekkür Ederiz👉 https://t.co/TsuzdrAJbO pic.twitter.com/NDOrtQbG1l&mdash; İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) February 9, 2020

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