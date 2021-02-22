Cisse'den transfer itirafı: Bayern Münih beni istedi

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Papiss Cisse, Senegal'de 2sTV'ye verdiği röportajda 2012'de Freiburg'da oynarken Bayern Münih'in kapısından döndüğünü açıkladı.

Transfer için Afrika Kupası'na katılmama şartı koşulduğunu söyleyen Cisse, "2012 Afrika Uluslar Kupası öncesi menajerim Bayern Münih'in beni istediğini söyledi. Ona Senegal'i seçtiğimi söyledim. Gençtim ve önümde uzun bir gelecek vardı. Birkaç gün sonra Portsmouth'tan teklif geldi ve onlar da aynısını istiyordu. Bunları kabul edemezdim" dedi.

Fenerbahçe ile sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Cisse, 22 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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