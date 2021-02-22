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Cisse'den transfer itirafı: Bayern Münih beni istedi

Sarı-lacivertlilerin 35 yaşındaki golcüsü Papiss Cisse, geçmiş dönemde Alman devi Bayern Münih'in kapısından döndüğünü belirtti ve transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cisse Süper Lig kariyerinde toplamda çıktığı 77 maçta 42 gol attı.
Cisse Süper Lig kariyerinde toplamda çıktığı 77 maçta 42 gol attı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Papiss Cisse, Senegal'de 2sTV'ye verdiği röportajda 2012'de Freiburg'da oynarken Bayern Münih'in kapısından döndüğünü açıkladı.

Transfer için Afrika Kupası'na katılmama şartı koşulduğunu söyleyen Cisse, "2012 Afrika Uluslar Kupası öncesi menajerim Bayern Münih'in beni istediğini söyledi. Ona Senegal'i seçtiğimi söyledim. Gençtim ve önümde uzun bir gelecek vardı. Birkaç gün sonra Portsmouth'tan teklif geldi ve onlar da aynısını istiyordu. Bunları kabul edemezdim" dedi.

  • Fenerbahçe ile sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Cisse, 22 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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