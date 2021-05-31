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Copa America'ya yer aranıyor

Amerika Kupası maçlarının, Kolombiya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Arjantin'de de iptal edildiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Copa Americaya yer aranıyor
Amerika Kupası

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) Twitter hesabından "CONMEBOL, mevcut koşullar altında Amerika Kupası'nın Arjantin'deki organizasyonunun askıya alınmasına karar kıldı. Federasyon, turnuvaya ev sahipliği yapmak isteyen ülkelerin teklifini değerlendiriyor" paylaşımı yapıldı.

"Ülkemizde oynanmasının çok zor olduğunu görüyoruz"


Turnuvanın Arjantin'den alınması kararı, Arjantin İçişleri Bakanı Eduardo de Pedro'nun bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamaların ardından geldi.

De Pedro, C5N kanalında katıldığı programda, ülkedeki Kovid-19 salgınına dikkati çekerek, "Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile salgın durumunu görüştüm ve sağlığın korunmasını göz önüne alarak Amerika Kupası'nın ülkemizde oynanmasının çok zor olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

Kolombiya hükümeti, ülkede 40'tan fazla kişinin öldüğü ve 1 aydan fazladır devam eden şiddetli protestolar nedeniyle turnuvanın ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

CONMEBOL de 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada 13 Haziran'da başlaması planlanan turnuvanın ertelenemeyeceğini ve maçların Kolombiya'da oynanmayacağını duyurmuştu.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 77 bin 456 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 3,7 milyondan fazla kişide görüldü.

  • Ülkede, aralarında büyük şehirlerin bulunduğu Kovid-19 vakalarının arttığı bölgelerde 22 Mayıs ila 30 Mayıs tarihlerinde sıkı karantina uygulanması kararlaştırılmıştı.

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