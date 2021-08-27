Cristiano Ronaldo takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Juventus'un dünya yıldızı forveti Cristiano Ronaldo, bugün sabah gerçekleştirilen idmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Vedalaşmanın ardından idman sahasını terk eden Ronaldo'nun kısa süre içerisinde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

Manchester City ile anlaştığı belirtilen yıldız oyuncuya dün gece Manchester United'dan da bir telefon geldiği belirtildi. Menajer Jorge Mendes'in Ronaldo'nun eski kulübünden gelen bu telefon sonrasında Kırmızı Şeytanlarla masaya oturduğu aktarıldı.

Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon'dan sonra Manchester United'a transfer olmuş ve futbol kariyerinde önemli bir adım atmıştı. Portekizli yıldız buradaki sürecinde önemli zaferler elde etmiş ve Real Madrid'in yolunu tutmuştu.