Spor Cristiano Ronaldo takım arkadaşlarıyla vedalaştı
FUTBOL FUTBOL

Cristiano Ronaldo takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Juventus'un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve idmandan ayrıldı. Öte yandan Manchester City'e imza atması beklenen yıldız oyuncunun son anda Manchester United'dan gelen teklife 'evet' dediği iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Cristiano Ronaldo

Juventus'un dünya yıldızı forveti Cristiano Ronaldo, bugün sabah gerçekleştirilen idmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Vedalaşmanın ardından idman sahasını terk eden Ronaldo'nun kısa süre içerisinde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

Manchester City ile anlaştığı belirtilen yıldız oyuncuya dün gece Manchester United'dan da bir telefon geldiği belirtildi. Menajer Jorge Mendes'in Ronaldo'nun eski kulübünden gelen bu telefon sonrasında Kırmızı Şeytanlarla masaya oturduğu aktarıldı.

  • Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon'dan sonra Manchester United'a transfer olmuş ve futbol kariyerinde önemli bir adım atmıştı. Portekizli yıldız buradaki sürecinde önemli zaferler elde etmiş ve Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Abone Ol Google News
Afrika değil Düzce

Afrika değil Düzce

Belgesel görüntülerini aratmıyor.
Appleın açığını bulan Türk

Apple'ın açığını bulan Türk

Aydınlı ​Hüseyin Çoban'a ikinci ödül teklifi geldi.
Mehmetçik yurda döndü

​Milli Savunma Bakanlığı tahliyenin tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'daki son durumu paylaştı.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evine döndü

Evine döndü

​Manchester United, Ronaldo transferini açıkladı.

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

​Bölgelere yönelik doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı.

Gündüz nüfusu 200 bin kişiyi buluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.