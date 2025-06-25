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Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu

Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu

21:2925/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
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Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo geleceğiyle ilgili kararını verdi. Portekizli yıldızın bir ya da iki yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo geleceğiyle ilgili kararını verdi.


Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile yeni sözleşme imzalayacak. Portekizli yıldızın yeni kontratının bir ya da iki yıllık olacağı belirtildi.

Ronaldo geçen sezon toplamda 41 karşılaşmaya çıkarken 35 gol atıp, 4 asistlik performans sergiledi.










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