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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arda Güler üzüntüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler ile sohbet etti. Genç oyuncunun sakatlığını öğrenen Erdoğan, üzüntüsünü dile getirirken, "İnşallah en kısa zamanda iyileşir ve sahalara dönersin" temennisinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Arda Güler üzüntüsü
Erdoğan, genç sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 'Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda genç sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler ile de sohbet etti.

Erdoğan, "Arda Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Milli Takım'a da çağrıldın galiba..." derken, genç oyuncu ise sakatlığı olduğunu söyledi.

Arda Güler'in sakatlığına üzülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eyvah! İnşallah en kısa zamanda iyileşir ve sahalara dönersin" dedi.

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