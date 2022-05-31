Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arda Güler üzüntüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 'Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda genç sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler ile de sohbet etti.

Erdoğan, "Arda Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Milli Takım'a da çağrıldın galiba..." derken, genç oyuncu ise sakatlığı olduğunu söyledi.

Arda Güler'in sakatlığına üzülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eyvah! İnşallah en kısa zamanda iyileşir ve sahalara dönersin" dedi.

🗣Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arda, Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Milli takıma da çağrıldın galiba."



👤Arda Güler: "Sakatlığım var Cumhurbaşkanım..."



🗣Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapma ya, nereden?"



👤Arda Güler: "Kalça. Tedavim devam ediyor Cumhurbaşkanım." pic.twitter.com/1FAgiMAiXs REKLAM May 31, 2022

SPOR Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? "Stres kırığı var"



