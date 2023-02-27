Damian Lillard 71 sayı attı Blazers farklı kazandı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off'a kalma yarışı veren Blazers'ın konuk ettiği Rockets'ı 17 sayı farkla mağlup ettiği karşılaşmada, Lillard, tarihi bir performans sergiledi.





Karşılaşmayı 13'ü üçlük olmak üzere 71 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle tamamlayan 32 yaşındaki oyuncu, Blazers'ın sezonun 29. galibiyetine uzanmasında başrolü oynadı ve birçok rekora imza attı.





NBA'de 70+ sayı, 5+ ribaunt, 5+ asist ve 10+ üçlük barajlarının aşıldığı ilk performansı sergileyen Damian Lillard, bir maçta atılan en yüksek ikinci üçlük sayısına ulaştı. NBA tarihinde 70 sayı barajını geçen 8. oyuncu konumuna gelen Lillard, kulüp ve kariyer rekoru kırdı. Lillard, kariyerinde beşinci kez 60 sayı barajını aşarak, bu alanda Wilt Chamberlain (32 kez) ile Kobe Bryant'ın (6 kez) ardından üçüncü oyuncu konumuna da geldi.





Bu sezon 47. kez kaybeden Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün ise 17 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle "double-double" yaparken, Jae'Sean Tate 17, Daishen Nix 16 sayı, Tari Eason 15 sayı ve 10 ribaunt, Kenyon Martin 14 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle oynadı.





Lakers 27 sayı geriden gelerek kazandı





NBA'de play-off'a kalmak için çabalayan Los Angeles Lakers, ikinci periyotta bir ara 27 sayı farkla geriye düştüğü karşılaşmada, deplasmanda Dallas Mavericks'i 111-108 yendi. Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı ve 15 ribaunt, LeBron James 26 sayı ve 8 ribaunt, Dennis Schröder 16 sayı ve 8 asist, Jarred Vanderbilt 15 sayı, 17 ribaunt ve 4 top çalmayla sezonun 29. galibiyetinde pay sahibi oldu.





Bu sezon 30. kez kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 26 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Kyrie Irving 21 sayı, 11 ribaunt ve 5 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Christian Wood 14 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.





Jokic'ten 40 sayılı "triple-double"





Uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmada, Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 134-124'lük skorla geçerek sezonun 42. galibiyetini elde etti. Nuggets'ta Nikola Jokic 40 sayı, 17 ribaunt ve 10 asist, Michael Porter 29 sayı ve 11 ribaunt, Jamal Murray 21 sayı ve 12 asist, Bruce Brown 13 sayı ve 7 ribauntla takımına galibiyeti getirdi.





Sezonun 29. yenilgisini alan Clippers'ta Kawhi Leonard 33 sayı ve 6 ribaunt, Paul George 23 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Russell Westbrook 17 sayı, 5'er ribaunt ve top çalma ile mücadele etti.





Toplu Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 104-101

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 129-127

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 108-111

Chicago Bulls-Washington Wizards: 102-82

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 118-93

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 115-124

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 109-104

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 131-114

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 134-124 (uzatmada)



