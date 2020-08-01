Damien Comolli Fenerbahçeli Michael Frey'i ve Miha Zajc'ı Toulouse'a transfer etmek istiyor
Fenerbahçe'yi Comolli kurtaracak: 2 oyuncuyu birden istiyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda takımdan gönderilecek isimleri de belirlemeye başladı. Gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen Miha Zajc ve Michael Frey'i, Toulouse'a başkan seçilen Damien Comolli istiyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe’de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ve İsviçreli forvet Michael Frey, Fransa Ligue 2 takımlarından Toulouse’un gündeminde.
Toulouse’da kulüp başkanlığına getirilen Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli, Zajc ve Frey için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak.
Fenerbahçe'ye Comolli getirmişti
Comolli, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütürken iki futbolcuyu da sarı-lacivertli takıma getiren isim olmuştu, Şimdi Toulouse'a başkan olan Comolli, bu iki ismi takımına kazandırmak istiyor.
Fenerbahçe yönetimi de hem Miha Zajc hem de Michael Frey'e gelecek tekliflere açık. Zajc bu sezon 17 maçta 2 gol ve 1 asistle oynarken, Nürnberg'e kiralanan Frey 32 maçta 5 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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