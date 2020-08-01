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Damien Comolli Fenerbahçeli Michael Frey'i ve Miha Zajc'ı Toulouse'a transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'yi Comolli kurtaracak: 2 oyuncuyu birden istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda takımdan gönderilecek isimleri de belirlemeye başladı. Gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen Miha Zajc ve Michael Frey'i, Toulouse'a başkan seçilen Damien Comolli istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Toulouse Başkanı Damien Comolli

Toulouse Başkanı Damien Comolli

Fenerbahçe’de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ve İsviçreli forvet Michael Frey, Fransa Ligue 2 takımlarından Toulouse’un gündeminde.

Toulouse’da kulüp başkanlığına getirilen Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli, Zajc ve Frey için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak.

Miha Zajc ve Damien Comolli
Miha Zajc ve Damien Comolli

Fenerbahçe'ye Comolli getirmişti

Comolli, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütürken iki futbolcuyu da sarı-lacivertli takıma getiren isim olmuştu, Şimdi Toulouse'a başkan olan Comolli, bu iki ismi takımına kazandırmak istiyor.

  • Fenerbahçe yönetimi de hem Miha Zajc hem de Michael Frey'e gelecek tekliflere açık. Zajc bu sezon 17 maçta 2 gol ve 1 asistle oynarken, Nürnberg'e kiralanan Frey 32 maçta 5 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Damien Comolli ve Michael Frey
Damien Comolli ve Michael Frey

Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli Toulouse'a başkan oldu
Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli Toulouse'a başkan oldu

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Toulouse'un başkanı oldu. ABD'li yatırım şirketi RedBird Capital Partners, Toulouse Kulübünün yüzde 85'lik hissesini satın aldığını duyurdu.Kulübün eski başkanı Olivier Sadran'ın kalan yüzde 15'lik hisseye sahip olmaya devam edeceği, Damien Comolli'nin ise yeni başkan olarak göreve getirildiği belirtildi.Yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten 47 yaşındaki Comolli, "Kulübün büyük bir potansiyeli var. Oyuncular, teknik ekip ve RedBird ile güçlü bir gelecek inşa etmek için beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı. Ligue 1'de son sırada yer alan Toulouse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun tescil edilmesiyle küme düşürülmüştü.İlk transferi Frey olacakFransız basınında yer alan haberlere göre Damien Comolli, Fenerbahçe'deyken sarı-lacivertli takıma transfer ettiği Michael Frey'i Toulouse'a kazandırmak istiyor. 47 yaşındaki futbol adamı, Fransız kulübü için forvet arıyor ve gözüne Frey'i kestirmiş durumda. Haberde ayrıca, sezonun tamamlanmasının ardından 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacağı kaydedildi.Comolli Fenerbahçe'den kovulurcasına ayrılmıştıFenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Comolli, Ocak ayında istifa ederek kulüpten ayrılmıştı. Comolli, ayrılmadan önce Twitter hesabı açarak, yapılan transferlerin kendisi tarafından değil Başkan Ali Koç tarafından yapıldığını söylemişti.Fenerbahçe'yi Comolli kurtaracakFenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdiComolli enkaz bıraktı

Fenerbahçe'yi Comolli kurtaracak
Fenerbahçe'yi Comolli kurtaracak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir yandan kadroya yeni isimler kazandırılmaya çalışılırken bir yandan da oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor. Sarı-lacivertlilere bu konuda sevindirici haberse Fransa'dan geldi.Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle birlikte, sarı-lacivertli takımda sportif direktör olarak göreve başlayan ve daha sonra yaşanılan fikir ayrılıklarıyla beraber istifa eden Damien Comolli, Toulouse'un başına geçmeye hazırlanıyor. Comolli, Fransız kulübünde de sportif direktörlük yapacak.Frey Toulouse'a gidiyorFransız basınında yer alan haberlere göre Damien Comolli, Fenerbahçe'deyken sarı-lacivertli takıma transfer ettiği Michael Frey'i Toulouse'a kazandırmak istiyor. 47 yaşındaki futbol adamı, Fransız kulübü için forvet arıyor ve gözüne Frey'i kestirmiş durumda. Haberde ayrıca, sezonun tamamlanmasının ardından 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacağı kaydedildi.Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması: Geri dönecek mi?Frey, Fenerbahçe'den Nürnberg'e kiralanmıştıComolli'nin Fenerbahçe'ye transfer ettiği Frey, sarı-lacivertli takımda beğenilmedi. Sezon başında da Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiralanan Frey, 30 karşılaşmada 5 gol ve 5 asistle oynadı.Fenerbahçe 2018 yılında Zürich'ten 2.64 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.Video: Uyanık Frey'den akıl dolu gol

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