DeAndre Yedlin resmen Galatasaray'da

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İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli esmeye başlayacak rüzgârların yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor. Yazılı açıklama yayımlayan İstanbul Valiliği, meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.