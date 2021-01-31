Spor DeAndre Yedlin resmen Galatasarayda
SÜPER LİG TRANSFER

DeAndre Yedlin resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Newcastle United takımından ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Transfermarkt verilerinde göre DeAndre Yedlin'in güncel bonservis değeri 5 milyon euro.
Transfermarkt verilerinde göre DeAndre Yedlin'in güncel bonservis değeri 5 milyon euro.

Galatasaray, İngiliz ekibi Newcastle United’da forma giyen ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin’in transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

  • DeAndre Yedlin bu sezon, toplamda 10 karşılaşmada süre aldı ve sadece 1 asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, ABD milli takımı formasını ise 62 kez giydi.

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