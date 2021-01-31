DeAndre Yedlin resmen Galatasaray'da

Galatasaray, İngiliz ekibi Newcastle United’da forma giyen ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin’in transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
- DeAndre Yedlin bu sezon, toplamda 10 karşılaşmada süre aldı ve sadece 1 asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, ABD milli takımı formasını ise 62 kez giydi.
Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/mjpxC5Vj8r
Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/mjpxC5Vj8r— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 31, 2021