Denizlispor'da Barrow şehri terk etti

Ligdeki kötü gidişatına son sıradaki Kayserispor karşısında da dur diyemeyen Denizlispor'da flaş bir gelişme yaşandı.
Yeşil-siyahlıların kanat oyuncusu Modou Barrow'un, Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından kampı terk ettiği belirtildi.
İngiliz ekibi Reading'den kiralanan 27 yaşındaki futbolcunun şehirden ayrıldığı aktarıldı.
Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Kayserispor ile bugün oynanan maçta yedek kulübesinde beklettiği Barrow'a mücadelede forma şansı vermedi.
#MaçSonucu
Denizlispor 0-1 Kayserispor
⚽ 69' Sapunaru pic.twitter.com/hTkO3Bfk6t
#MaçSonucu
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