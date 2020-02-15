SÜPER LİG

Denizlispor'da Barrow şehri terk etti

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da Gambiyalı oyuncu Barrow, Kayserispor maçı sonrası şehirden ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barrow, Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

Barrow, Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

Ligdeki kötü gidişatına son sıradaki Kayserispor karşısında da dur diyemeyen Denizlispor'da flaş bir gelişme yaşandı.

Yeşil-siyahlıların kanat oyuncusu Modou Barrow'un, Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından kampı terk ettiği belirtildi.

İngiliz ekibi Reading'den kiralanan 27 yaşındaki futbolcunun şehirden ayrıldığı aktarıldı.

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Kayserispor ile bugün oynanan maçta yedek kulübesinde beklettiği Barrow'a mücadelede forma şansı vermedi.




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