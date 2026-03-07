Derbinin tartışmalı pozisyonu için çarpıcı iddia: 'VAR'dan kulağına üflendi'

Süper Lig 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yaşanan bir pozisyon tartışma konusu oldu. Siyah-beyazlılar, Osimhen'in Ersin Destanoğlu'na müdahalesinde kırmızı kart bekledi. Eski Süper Lig hakemi, VAR'dan sarı kart tavsiye geldiğini iddia etti.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Beşiktaş–Galatasaray derbisinde bir pozisyon uzun süre tartışıldı.
Siyah-beyazlılar, Victor Osimhen’in Ersin Destanoğlu’na yaptığı müdahalede kırmızı kart verilmesi gerektiğini savunurken, kararın ardından hakem yorumları gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.
Eski Süper Lig Yardımcı Hakemi Serdar Akçer, hakem Ozan Ergün'e VAR'dan üfleme yoluyla sarı kart tavsiyesi geldiğini iddia etti.
Hakemlerin yorumları şu şekilde;
Mark Clattenburg: "Bu kesinlikle kırmızı kartlık bir pozisyon değil. Müdahalede hız, kötü niyet veya aşırı güç kullanımı yok. Kaleciye temas ettiği için hakemin sarı kart göstermesi anlaşılabilir."
Serdar Akçer; "Osimhen topu kaçırıyor ve ayakkabısının tabanı kaleciye geliyor. Bu esnada Osimhen geriye doğru düşme durumunda güç kullanımı bu geriye doğru düşmesi nedeniyle azalıyor. Dizi bükülüyor. Sarı kart desteklenir. Ancak bu Sarı kart VAR müdahalesi ile kulağa üfleme şeklinde çıktı. Kart verecek hakem anında verirdi. Bu kadar beklemezdi."