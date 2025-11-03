Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı

11:543/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Şampiyonlar Ligi Kupası
Şampiyonlar Ligi Kupası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.


Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.


Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:


Yarın

20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)


5 Kasım Çarşamba

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)

23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray

23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)

23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)





#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Ajax
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut Kocaeli’de nerede hangi ilçede ne kadar var?