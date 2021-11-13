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Di Maria Muslera'yı çaresiz bıraktı

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'ı 1-0 yendi.

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Haber Merkezi AA
Di Maria Muslerayı çaresiz bıraktı
Muslera'nın çabası yeterli olmadı.

Tek grupta 10 takımın yer aldığı Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 13. haftasında tek karşılaşma oynandı.

Arjantin, Galatasaraylı Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'ı 7. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle mağlup etti.

Bu galibiyetle 28 puana çıkan Arjantin, lider Brezilya'nın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. İki takımı Ekvador 20, Şili, Kolombiya ve Uruguay 16'şar puanla izledi.

  • Güney Amerika elemelerinde ilk 4'e girecek ekipler, 2022 FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Brezilya'nın Dünya Kupası bileti aldığı grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

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