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Dimitris Itoudis Fenerbahçe Beko'da

Geride bıraktığımız sezonu ligde şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dimitris Itoudis Fenerbahçe Bekoda
Dimitris Itoudis

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Dordevic ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler bu göreve Dimitris Itoudis'i getirdi.

3 yıllık sözleşme imzalandı

Geçtiğimiz günlerde Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

  • Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için kariyerinde iki EuroLeague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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