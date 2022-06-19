Dimitris Itoudis Fenerbahçe Beko'da

Dünya

Almanya Başbakanı Scholz: AB kendini yenilemeli

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB'nin de kendisini yenilemesi gerektiğini belirterek "AB, genişlemeye kendisini hazırlamalı. Bunun için yapılarını ve karar alma süreçlerini modernize etmeli." dedi.