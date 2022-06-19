Dimitris Itoudis Fenerbahçe Beko'da

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Dordevic ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler bu göreve Dimitris Itoudis'i getirdi.
3 yıllık sözleşme imzalandı
Geçtiğimiz günlerde Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
- Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için kariyerinde iki EuroLeague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Welcome to 💛💙 family Coach Dimitris Itoudis! pic.twitter.com/n9GlkWczzc
Welcome to 💛💙 family Coach Dimitris Itoudis! pic.twitter.com/n9GlkWczzc— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 19, 2022