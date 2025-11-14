Dimitrov'dan Türkiye maçı yorumu: İlk maçtaki travmayı aşacağız

Bulgaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov, Türkiye ile oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Andrian Kraev ile katılan Dimitrov, Türkiye karşısındaki hedeflerinin sahada toparlanmış bir görüntü vermek olduğunu söyledi.





"Ağır yenilgiyi geride bırakmak zorundayız"





Dimitrov, ilk maçta aldıkları farklı mağlubiyetin takım üzerinde iz bıraktığını kabul ederken, oyuncularının bu durumun üstesinden geldiğini göstermek istediklerini ifade etti. Bir gazetecinin motivasyon sorusuna yanıt veren teknik adam, travmanın geride kalması gerektiğini ve yarın bunun sahaya yansıtılacağını belirtti.





Eksikler olsa da kadroya güveniyor





Basın toplantısında takımın son durumuna dair bilgiler de paylaşan Dimitrov, bazı oyuncuların sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacağını açıkladı. Ancak yerlerine çağrılan isimlerin iyi bir performans ortaya koyacağına inandığını vurguladı.





Başsağlığı mesajı





Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Dimitrov, maç öncesi taziye mesajını da iletti.











