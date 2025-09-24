UEFA Avrupa Lig ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig ilk haftasında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.
Maksimir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Brisard düdük çalacak.
Domenico Tedesco yönetiminde son iki resmi maçından beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Avrupa serüvenine galibiyetle başlamak istiyor.
Fenerbahçe'de iki eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan John Duran ile cezalı Anderson Talisca takımını yalnız bırakacak.