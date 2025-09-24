Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | Canlı izle - Canlı sonuç

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | Canlı izle - Canlı sonuç

17:4624/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

UEFA Avrupa Lig ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig ilk haftasında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.


Maksimir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Brisard düdük çalacak.


Domenico Tedesco yönetiminde son iki resmi maçından beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Avrupa serüvenine galibiyetle başlamak istiyor.


Fenerbahçe'de iki eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan John Duran ile cezalı Anderson Talisca takımını yalnız bırakacak.


DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Dinamo Zagreb:
Nevistic, Valincic, Theohile, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde Archie Brown, İsmail, Fred, Asensio, Szymanski, Kerem, En Nesyri.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE CANLI İZLE
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının canlı izlemek için


UEFA AVRUPA LİGİ 1. HAFTA SONUÇLARI


#Fenerbahçe
#Dinamo Zagreb
#UEFA Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ortak sınav tarihleri açıklandı: 6, 7 ,8, 9. sınıf yazılı sınavlar ne zaman yapılacak?