Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig ilk haftasında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi.

Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler, 3-1 mağlubiyetle ayrıldı ve lig etabına yenilgiyle başladı.

Fenerbahçe'nin golünü 25. dakikada Sebastian Szymanski atarken, Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 21 ile 50. dakikada Beljo (2) ve 90+5. dakikada Bakrar kaydetti.

Domenico Tedesco yönetiminde son iki resmi maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e mağlup oldu ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.