UEFA Avrupa Lig ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin golünü 25. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti üç maça çıktı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig ilk haftasında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi.
Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler, 3-1 mağlubiyetle ayrıldı ve lig etabına yenilgiyle başladı.
Fenerbahçe'nin golünü 25. dakikada Sebastian Szymanski atarken, Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 21 ile 50. dakikada Beljo (2) ve 90+5. dakikada Bakrar kaydetti.
Lig aşamasına mağlubiyetle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçında Fransız ekibi Nice'yi ağırlayacak.
Domenico Tedesco yönetiminde son iki resmi maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e mağlup oldu ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
22' Dinamo Zagreb, Dion Beljo'nun golü ile maçta öne geçti. Mateo Lisica'nın ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasında savunmamızın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Dion Beljo, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu Ederson'un solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.
25' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında en son Bruno Goda'dan dönen topu önünde bulan Sebastian Szymanski, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla topu Ivan Nevistic'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.
51' Dinamo Zagreb, Dion Beljo'nun golü ile maçta tekrar öne geçti. Arber Hoxha'nın ceza alanının solundan içeri çevirdiği şutunu iyi takip eden Dion Beljo, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ederson'un solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 2-1.
90+5' Dinamo Zagreb, Monsef Bakrar'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı: 3-1.