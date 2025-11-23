Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Domenico Tedesco geri dönüşün formülünü açıkladı: 'Oyunculara onu söyledim'

Domenico Tedesco geri dönüşün formülünü açıkladı: 'Oyunculara onu söyledim'

22:5123/11/2025, الأحد
G: 23/11/2025, الأحد
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Rizespor karşısında alınan 5-2'lik galibiyeti ve bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisini değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti ve derbi öncesi kayıp yaşamadı.


Kritik galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktör Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.


Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde;
'Panik yapmamalarını söyledim'

"Devre arasında özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim."


'Her oyuncu benim için aynıdır'

"Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum."


'Konuşmayı tercih etmiyorum'

"Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz, 1 saat kadar. Futbolda kutlama için süre azdır. Vaktimiz yok. Ferençvaroş maçı var. Fiziksel olarak güçlü oyuncuları var. Benim aklım Ferençvaroş maçında..."






#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Çaykur Rizespor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji saat verdi: Beklenen yağmur geliyor! 2 il için sarı alarm