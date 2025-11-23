Domenico Tedesco geri dönüşün formülünü açıkladı: 'Oyunculara onu söyledim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Rizespor karşısında alınan 5-2'lik galibiyeti ve bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisini değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti ve derbi öncesi kayıp yaşamadı.
Kritik galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktör Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Devre arasında özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim."
"Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum."
"Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz, 1 saat kadar. Futbolda kutlama için süre azdır. Vaktimiz yok. Ferençvaroş maçı var. Fiziksel olarak güçlü oyuncuları var. Benim aklım Ferençvaroş maçında..."