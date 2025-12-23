Yeni Şafak
Domenico Tedesco: Hiçbir bahanemiz yok

23:3323/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupada Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından konuştu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.


Yenilginin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında konuştu.


Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde;
'9 tane potansiyel ilk 11 oyuncumuz eksikti'

"Bugün kaybettik ama son 3 ayı değerlendirecek olursak, takım harika iş çıkardı. Çok iyi maçlar oynadık, çok iyi sonuçlar aldık. Zor anlar da yaşadık. Oyuncularım bu süreci harika yönetti. 9 tane potansiyel ilk 11 oyuncumuz eksikti."


'Hiçbir bahanemiz yok'

"Beşiktaş'ta El Bilal Toure yoktu, üst seviye oyuncu. Futbol böyle oyun, bahane aramam. Sahaya çıkan takım, profesyonel bir takım sonuçta. Hem Oğuz hem Sebastian'ı saydınız, çok iyi antrenman yaptılar. Hangi maçta oyuna sokarsak sokalım bize katkı sağladılar. Hiçbir bahanemiz yok."


'Rakibimiz golü daha da erken bulabilirdi'

"İlk yarıda iyi oynadık aslında. Sadece ilk yarının son bölümünde kale vuruşu organizasyonunda sıkıntı yaşadık, uzun topları kaybettik. 1-0'ı buldukları gol, bunun devamında geldi. Bence Tarık da ikinci yarıda 2-3 pozisyon kurtardı, rakibimiz golü daha da erken bulabilirdi."


'Sezonun ilk yarısı çok pozitifti'

"Sonuç canımızı yakıyor, üzücü, çünkü kaybetmemeyi hak etmemiştik. Kazanamadık ama kazanabilirdik. Sezonun ilk yarısı çok pozitifti. Birazcık nefes alacağız ve sonra işe devam edeceğiz."




