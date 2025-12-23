Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldız derbide taraftarları çileden çıkarttı: "Bedava geri gönderin"

23/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, ilk yarıda sergilediği performansla Fenerbahçeliler tarafından sosyal medya üzerinden tepki gördü.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.


İlk yarısı 1-1 biten derbi mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla sarı-lacivertli tribünlerin tepkisini çekti.

Transfer olduğu günden itibaren oynadığı karşılaşmalarda bir türlü istenilen performansı veremeyen 26 yaşındaki milli oyuncu, Beşiktaş karşısında da formsuz grafik çizdi.


Pozisyonlardaki tercihleriyle eleştirilerin odak noktası olan Kerem Aktürkoğlu, 44. dakikada kazanılan penaltıyı Marco Asensio'ya bıraktı. Taraftarlar, İspanyol yıldızın topu almasıyla ayağa kalktı ve alkışa başladı.


23 Aralık, Salı

İlk yarının sona ermesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Aktürkoğlu'na sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Sarı-lacivertli sporseverler milli oyuncu için 'Takıma hiçbir faydası yok', 'Artık yeter', 'Kabak tadı vermeye başladı' yorumlarında bulundu.





