Domenico Tedesco: Kutlamalar oyunculara ait çünkü savaşan onlar

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.





Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, sözlerine 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı.





Kazanılan kupaların tarihteki yerini aldığının altını çizen Tedesco, "Pek çok insan için kupa kazanmak çok önemlidir. Benim için de çok önemlidir. Ama futboldaki en önemli şey değil. Bazen küme düşme hattındayken ligde kalırsınız, size kupa vermezler ama çok önemli bir başarıdır. Bazen alt sıralardaki bir takımı alıp çok üstlere çıkarırsınız. Kupalar tek önemli şeyler değildir. Ama bugün çok mutluyum. Bugün özellikle ilk yarıda oyunu domine ettik. Çok net pozisyonlarımız vardı, daha fazla gol atabilirdik, üçüncü, dördüncü golü bulabilirdik. Sıkıntı yaşadığımız anlar da oldu çünkü Galatasaray elinden gelenin en iyisini yaptı. Zor bir maçtı, iyi ve temposu yüksek bir maçtı. Taraftarlarımız için mutluyuz, ailemize bu kupayı kazandırdığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

'Böyle bir taraftara sahip olmak çok önemli'

Domenico Tedesco, Galatasaray karşısında ilk golü atan ve maçın adamı seçilen yeni transfer Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.





Guendouzi'yi İstanbul'a getirmenin harika olduğununu söyleyen Tedesco, "Oyuncuyu getirme zamanımız da çok önemli. Transfer başlar başlamaz bu transferi bitirdik. Ocak ayında transfer yapmak zordur ama kulüp harika iş çıkardı. Bugün de kendisini gördünüz, sahaya nasıl bir karakter koyduğunu gördünüz. Sanki yeni gelmiş gibi değil de 8 aydır buradaymış gibiydi." açıklamasını yaptı.





Hava durumunun hem kendileri hem de taraftarlar için zorlayıcı olduğunu dile getiren Tedesco, şöyle konuştu:

"Böyle bir taraftara sahip olmak çok önemli. Adana'da da her yer Fenerbahçe taraftarıyla doluydu. 15 bin taraftarımız vardı orada. İnanılmaz bir durum. Bir takım için, futbolcu için, teknik direktör için en iyi şey budur. Lige Alanyaspor maçıyla başlayacağız. Onlara karşı ilk yarıda evimizde zorlu bir maç oynamıştık. Sakat oyuncularımız var. Levent bugün sekiyordu, Archie sakat ve oynamayacak. Ama bizler sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız."





'Takım olarak kompakt savunma yaptık'

Maç içinde oyuncularına topun kendilerinde kalması gerektiğini söylediğini belirten Tedesco, topu alması durumunda ne yapması gerektiğini iyi bilen bir takımla oynadıklarının altını çizdi.





Galatasaray'ın çok güçlü kanat oyuncuları olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Barış çok güçlü bir oyuncu ama Mert bugün ona karşı harika bir performans sergiledi. Sane, Almanya'da bana karşı oynadığı her maçta gol atmıştı. Takım olarak kompakt savunma yaptık. Levent, Mert harika iş çıkardı. Ama topun bizde kalması gerekiyordu. Oyunun bazı anlarında biraz geriye gömülmemiz gerekti. Orada orta sahaların takımı ileriye taşıması gerekiyor. Ben geldiğimden bu yana bunu çalışıyoruz. Geride kalınca savunma yapmak kolay olmuyor." diye konuştu.





Rakibin kanat oyuncularına ikili baskı yapıldığını aktaran Tedesco, "Bugün Kerem'in işi, Sane'ye baskı yaparken Levent'e yardım etmekti. Bazen anlık gelişmeyle üçlü baskı oldu. Bu tür oyuncular çok belirleyici oluyorlar. Son Trabzonspor maçında Sallai'nin arkaya yaptığı koşuda atılan golde bunu gördük." ifadelerini kullandı.





'Etkimiz olmayan şeyler kafamızın içinde yer almamalı'

Domenico Tedesco, kendisinin ve ekibinin saha dışına çıkmadığını, sahaya odaklanarak çalıştıklarını dile getirdi.





Kendisinin taktik ve teknik konular üzerine çalıştığını, çok iyi video analiz ekibinin ve atletik performans ekibinin olduğunu dile getiren 40 yaşındaki teknik direktör, "Takımın koşu anlamında çok geliştiğini görüyoruz. Aynı zamanda harika bir başkanımız var. Dün kendisine yakışıklı ve akıllı olduğunu söylemediğim için biraz üzgündü. Şimdi söylüyorum. Bizler birlikteyiz, etkimiz olmayan şeyler kafamızın içinde yer almamalı." ifadelerini kullandı.





Matteo Guendouzi'nin sol tarafta oynamaya alışık bir futbolcu olduğunu anlatan Tedesco, "Biz 4-5-1 şeklinde savunma yapınca Asensio sağ 8 pozisyonunda rol alıyor. Bugün İsmail'i sol 8 pozisyonunda kullandık. Bugün çok top kazandı. Geldiğimizden bu yana çok gelişti ve üstüne koyarak ilerliyor. Fred yoktu, cezası bitti. 3 maç ceza alacak ne yaptı fikrim yok ama 3 maç çok fazla. Önümüzde çok maç var, bu durum bizim içim çok iyi." şeklinde görüş belirtti.

Tedesco, takımdan ayrılacak isimlerin olup olmadığıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Kadronuzda az oyuncu olması iyi bir durum değildir ama çok fazla oyuncu olması da iyi değildir. Bizlerin oyunculara karşı adil olması gerekiyor. Bazı oyuncular forma giymeyi hak ediyorlar ama yeteri kadar süre bulamayabiliyorlar. Bizim bunu takip etmemiz gerekiyor. Hangi pozisyonlarda çok adamımız var, hangi pozisyonlarda doluyuz, bunu analiz etmemiz gerekiyor. Ama oyuncu için doğru kararı vermek zaman alabiliyor. Ama oyuncular burası dışında başka çözüm bulamazlarsa, burası onların evi. Oyuncunun kaç yaşında olduğunun ya da adının hiçbir önemi yok, biz onların hep yanındayız. Alabildiği kadar süre alıp antrenmanlarına devam ederler."





Tedesco, basın toplantısının ardından gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirerek 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tekrar kutladı.











