Hasan Şaş'tan kızdıran Guendouzi yorumu: Fenerbahçeliler o sözlere tepkili

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından Youtube programı SporON'da mücadeleyi değerlendiren sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş, dikkat çeken ifadeler kullandı.





'Icardi'nin karşılayacağı korner ancak bu kadar'

Konsantrasyon vurgusu yapan Şaş "Galatasaray baştan sona kadar veya maçın bir gün öncesine kadar hiç hazırlanmamış, yeterli bir konsantrasyon yoktu sahada. Oosterwolde'yi korner Icardi karşıladı. Icardi'nin karşılayacağı korner ancak bu kadar olabilir." dedi.

'Galatasaray bugün çok kötü oynadı'

Sarı-kırmızılıların oynadığı oyunu eleştiren Hasan Şaş, "Şansa 2 gol olsa ve 2-2 olsa, maçı uzatmaya götürse hiçbir şekilde Galatasaray'ı bugün iyi oynadı demeyecektim. Galatasaray bugün çok kötü oynadı. Okan Hoca'nın da futbolcuların da bunu kabul edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





'Guendouzi'nin attığı şut normal...'

Fenerbahçe'nin attığı golde kaleci Günay'ı eleştiren Şaş, "Kalede Uğurcan olsaydı senaryo değişik olabilirdi. Galatasaray final oynuyor en pahalı oyuncularından biri bugün oynamıyor. Guendouzi'nin attığı şut normal bir ön libero oyuncusunun gelip oradan vurabileceği bir şuttur. Uğurcan onu çıkarabilirdi" dedi.





ŞAŞ'IN GUENZDOUZİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Transfer döneminde Galatasaray hakkında çıkan haberler sonrası Fransız orta saha hakkında olumlu yorumlar yapan Şaş, 14 Aralık tarihinde ''Öyle bir orta sahayı o yaşta Türkiye'ye bırakmazlar.'' ifadelerini kullandı.





Fenerbahçe'ye transferi sonrası 8 Ocak tarihli yayında ise Guendouzi'yi değerlendiren Hasan Şaş, "İyi olsa Türkiye'ye bırakmazlardı. Lemina'nın sol kramponunu taşıyamaz. Sakat Lemina'ya razıyım bak." dedi.



















