Domenico Tedesco'nun yeni adresi Serie A: Resmen açıklandı

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı. İtalyan teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
"Bologna FC 1909, A Takım teknik direktörlüğü görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. Tedesco, 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli bir sözleşmeye imza atarken, anlaşmada bir sezonluk uzatma opsiyonu da bulunuyor."
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 karşılaşmada sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşarken 1 Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.