Domenico Tedesco'nun yeni adresi Serie A: Resmen açıklandı

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı. İtalyan teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Bologna'dan yapılan bilgilendirme şu şekilde:

"Bologna FC 1909, A Takım teknik direktörlüğü görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. Tedesco, 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli bir sözleşmeye imza atarken, anlaşmada bir sezonluk uzatma opsiyonu da bulunuyor."