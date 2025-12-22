'Dört Büyükler'in başkanlarından 1 Ocak için Gazze çağrısı

1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Gazze buluşmasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da katılacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor kulüp başkanları ve temsilcileri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.





Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Bugüne kadar Beşiktaş camiası olarak bu zulmün, Filistin'deki soykırımın başladığı ilk günden itibaren gerek kulüp olarak gerek taraftar gruplarımız gerek derneklerimiz olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Maalesef bu ateşkes sözcüğünün yerine gelmediğinin de çok açık şekilde farkındayız. Bunu gündemde tutmamız lazım, taze tutmamız lazım. Mücadeleye devam etmemiz lazım. 1 Ocak'taki bu etkinlikte de bugüne kadar, geçtiğimiz sene Beşiktaş olarak vardık, bu sene de olacağız. Sesimizin daha gür çıkması için elimizden ne geliyorsa yapacağız."





Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Bugün burada Filistin'de yaşananların, Filistin'deki zulmün dünyaya duyurulmasında çok büyük destek olacak bir etkinlik için bir aradayız. Galatasaray Spor Kulübü olarak Filistin'de yaşananların birinci gününden itibaren stadyumdaki etkinliklerimizle göstermiştik. Burada yaşanan insanlık dramına Galatasaray Spor Kulübü olarak duyarsız kalmamız mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti ve çabası için kendine destek mahiyetinde ve kurumumuzun görüşü olarak da burada yaşanan mezalimi, dramı dünyaya duyurmada Galatasaray Spor Kulübü olarak bunu bir görev olarak üstlendik, seve seve yapıyoruz.





Orada yaşanan zulmü her akşam TV'lerde izliyoruz. Taş taş üstüne kalmamış. 8-9 aylık bebekler soğukta donarak can vermişler. Bırakın Galatasaray'ı, insanlık olarak buna duyarsız kalmak mümkün değil. Geç de olsa dünyadaki tüm milletler, insanlar konunun ne kadar hassas olduğunu, tepki verilmesi gerektiği konusunda konsolide olmuşlardır. Ateşkes sonrası bile yaşananları dikkate aldığımızda konunun eskiden daha ehemmiyetle üzerine gidilmesi konusunda görüşüm var. Bazen TV ekranını kapatmak zorunda kalıyorum. Bu çağda yaşananları görünce, değerlerin son derece farklı şekilde ifade edildiği bir dönemde bunları görmek bir baba, bir dede olarak beni büyük derecede rahatsız ediyor.





Yaşadığımız dünyada bu konunun artık bir sonuca ulaşması için Sayın Cumhurbaşkanımız büyük çaba gösteriyor. Temsil ettiğimiz kurumlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın çabalarına destek olmak zorundayız. 1 Ocak'taki Galata Köprüsü'ndeki buluşmayı çok önemsiyorum. Buradan dünyaya çok önemli bir mesaj verilmelidir. Türkiye'de göstereceğimiz direnç ve karşı duruş elbette ki yankı bulacaktır. 1 Ocak'taki etkinliğe Galatasaraylıları davet ediyorum. Orada verilen mesaj, yeni yılın ilk mesajı olarak verilecektir. Bu da ehemmiyetlidir. Allah'tan niyazım, bir an evvel zulmün sona ermesi. Türkiye olarak ve Galatasaray olarak, her zamanki duruşumuzu devam ettireceğiz."





Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Çok önemli bir gün. Türkiye'nin en önemli gençlik platformlarından TÜGVA'ya teşekkür ederim. Bu gerçek anlamda bir insanlık suçu. Tüm dünyanın gözü önünde süren bir katliam var yıllardır. Filistin halkına yapılanların dünyada örneği yok. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya gündemine sıkça geliyor. Burada Türkiye açısından bakınca çok önemli bir duruş gösteriliyor. Bu insanlık suçunun bu çağda durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi ufak büyük bakmadan vermesi gerekiyor. Trabzonspor Kulübü elimizden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa bu tepkiyi vereceğiz. Trabzon şehrinin bu konudaki duruşu nettir. Tüm dünya liderleriyle birlikte bu katliamın durdurulması gerekiyor. Bu siyasi değil insani bir konu. Aile sahibi herhangi biri, bir an bile aklından bunu geçirmek istemiyor ama bu insanlar bunu yıllardır yaşıyor. El birliğiyle bu durum ortadan kaldırılmalı. Slogan çok güzel, bu konuda sinmememiz, silmememiz lazım. Filistin'i unutmamamız lazım."





Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



