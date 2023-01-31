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Spor

Alman devi Arda Güler'i izledi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Son olarak Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler'i, Borussia Dortmund scoutları izledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:12 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Arda Güler, dünyanın en iyi 100 genç oyuncusu arasına girmişti.

Arda Güler, dünyanın en iyi 100 genç oyuncusu arasına girmişti.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler ilk 11'de başladığı Kasımpaşa maçındaki başarılı futboluyla göz doldururken, bu karşılaşmayı Alman ekibi Borussia Dortmund'un scoutlarının da izlediği öğrenildi.


Dünya devleri Arda Güler'in peşinde

Arda, Kasımpaşa maçını yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı. 62 kez topla buluşan genç yıldız 56'sını isabetli kullandı. 5 kilit pas veren Arda, kaleye 3 sut çekerken 1'i direkten döndü, 2'si de az farkla auta çıktı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, girdiği 16 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken, 2 kez de top çaldı. Genç futbolcunun 4 ortasından 3'ü isabetli oldu.


PSG'nin yanı sıra, Borussia Dortmund, Bayern Münih, Ajax ve Napoli takımları 17 yaşındaki oyuncuyu izliyor. Kasımpaşa maçında Dortmund'un scoutlarının Arda'yı raporladığı belirtildi.



#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Borussia Dortmund
20 dakika önce
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Alman devi Arda Güler'i izledi
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