Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler ilk 11'de başladığı Kasımpaşa maçındaki başarılı futboluyla göz doldururken, bu karşılaşmayı Alman ekibi Borussia Dortmund'un scoutlarının da izlediği öğrenildi.

Arda, Kasımpaşa maçını yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı. 62 kez topla buluşan genç yıldız 56'sını isabetli kullandı. 5 kilit pas veren Arda, kaleye 3 sut çekerken 1'i direkten döndü, 2'si de az farkla auta çıktı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, girdiği 16 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken, 2 kez de top çaldı. Genç futbolcunun 4 ortasından 3'ü isabetli oldu.