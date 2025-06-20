Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa ikincisi

Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız daha önce iki kez üst üste bu turnuvada şampiyon olmuştu.
Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 4-2 yenilen Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, ikinci oldu.
İtalya'nın ev sahibi olduğu Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 4-2 yenilen Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, ikinci oldu.
Milli takım, Ferrara kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Portekiz ile karşılaştı. Rakibine 4-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
#Down Sendromlular Futsal Milli Takımı
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