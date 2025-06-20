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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa ikincisi

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa ikincisi

12:5820/06/2025, Cuma
AA
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Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız daha önce iki kez üst üste bu turnuvada şampiyon olmuştu.
Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız daha önce iki kez üst üste bu turnuvada şampiyon olmuştu.

Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 4-2 yenilen Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, ikinci oldu.

İtalya'nın ev sahibi olduğu Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 4-2 yenilen Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, ikinci oldu.


Milli takım, Ferrara kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Portekiz ile karşılaştı. Rakibine 4-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

#Down Sendromlular Futsal Milli Takımı
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