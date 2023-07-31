|
Spor

Dries Mertens'in eşinden itiraf: Ölüm tehdidi aldık

Galatasaraylı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Belçika basınına verdiği röportajda bir dönem ölüm tehdidi aldıklarını söyledi.

23:10 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dries Mertens'in eşi Napoli günlerini anlattı

Dries Mertens'in eşi Napoli günlerini anlattı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs açıklamalarda bulundu.


Belçika'da Gossip Guy kanalında bir podcast programına konuk olan Kat Kerkhofs, eşi Mertens ile birlikte Napoli'de yaşadıkları dönemde ölüm tehditledi aldığını açıkladı.


"Mutlaka ayrılmayı düşünüyorduk"


Serie A ekibi Napoli'den ayrılması için bir dönem eşi Mertens'i ikna etmeye çalıştığını anlatan Kat Kerkhofs, bu süreçte Napoli taraftarından ölüm tehditleri aldığını şu sözlere açıkladı:


"Napoli'den mutlaka ayrılmak istediğimizi düşündüğümüz bir dönem vardı. Ben de Dries'i Napoli'den ayrılmak için ikna etmeye çalışıyordum ve daha sonra Napoli taraftarından gerçek anlamda ölüm tehditleri aldım. 'Ne oluyor be?!' diye düşündüm ve bu gerçekten berbattı."


Kat Karkhofs o dönemin geçici bir dönem olduğunu da belirtirken, Napoli'ye daha sonrasında büyük gönül verdiklerini belirtti.


36 yaşındaki Mertens, İtalyan ekibinin formasını 9 yıl boyunca giyerken çıktığı 397 resmi maçta takımına 148 gol ve 90 asistlik katkı sağladı.



#Mertens
#Galatasaray
#Napoli
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yapılandırmada indirim fırsatı için o tarihi kaçırmayın! Borç yapılandırma taksit ödemesi ne zaman bitecek?