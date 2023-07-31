Dries Mertens'in eşinden itiraf: Ölüm tehdidi aldık

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs açıklamalarda bulundu.





Belçika'da Gossip Guy kanalında bir podcast programına konuk olan Kat Kerkhofs, eşi Mertens ile birlikte Napoli'de yaşadıkları dönemde ölüm tehditledi aldığını açıkladı.





"Mutlaka ayrılmayı düşünüyorduk"





Serie A ekibi Napoli'den ayrılması için bir dönem eşi Mertens'i ikna etmeye çalıştığını anlatan Kat Kerkhofs, bu süreçte Napoli taraftarından ölüm tehditleri aldığını şu sözlere açıkladı:





"Napoli'den mutlaka ayrılmak istediğimizi düşündüğümüz bir dönem vardı. Ben de Dries'i Napoli'den ayrılmak için ikna etmeye çalışıyordum ve daha sonra Napoli taraftarından gerçek anlamda ölüm tehditleri aldım. 'Ne oluyor be?!' diye düşündüm ve bu gerçekten berbattı."





Kat Karkhofs o dönemin geçici bir dönem olduğunu da belirtirken, Napoli'ye daha sonrasında büyük gönül verdiklerini belirtti.





36 yaşındaki Mertens, İtalyan ekibinin formasını 9 yıl boyunca giyerken çıktığı 397 resmi maçta takımına 148 gol ve 90 asistlik katkı sağladı.







