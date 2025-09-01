Drissa Camara Gaziantep FK’da

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, orta sahaya önemli bir takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak İtalya ekiplerinden Parma’da forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transfer Drissa Camara, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 3 yıllık sözleşmeye imza attı.