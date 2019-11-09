Düello Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasının açılış maçında evinde Kasımpaşa’yı zor da olsa 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri penaltıları gole çeviren Vedat Muriqi (2) ve Serdar kaydederken, Kasımpaşa’nın sayıları Khalili ve Ben Youssef’ten geldi. 45’de Kasımpaşa’da Karim Hafez üst üste gördüğü çift sarı karttan, 73’de ise F.Bahçe’den Isla rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. 5. dakikada Ozan Tufan’a ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Vedat, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 1-0. 37’de Yusuf Erdoğan’ın soldan içeri çevirdiği topu Khalili ters köşeden topu ağlara gönderdi: 1-1. 44’te Tolga’nın kullandığı kornerde Gustavo’nun kafa vuruşu Sadiku’nun eline çarpınca hakem VAR’a gidip tekrar penaltı noktasını gösterdi. Vedat kalecinin yine köşeyi tahmin etmesine rağmen topu takımını öne geçirdi: 2-1. 56’da Hajradinovic’in kullandığı kornerde arka direkteki Ben Youssef skora denge getirdi: 2-2. 59’da Tolga’nın soldan yaptığı ortada Serdar’ın yakın direkteki kafa vuruşu ağlara gitti: 3-2.

Vedat Muriqi Soldado’yu geçti

Kasımpaşa ağlarını penaltıdan iki kez havalandıran Vedat Muriqi, Süper Lig’de 11 maçta 7 gole ulaştı. 25 yaşındaki Kosovalı golcü, geçen sezon sarı-lacivertli takımın en golcü ismi olan Roberto Soldado’yu şimdiden geçti. İspanyol oyuncu, geçen yıl 21 maçta 6 gol atmıştı. Diğer yandan Vedat Muriqi, ülkesi Kosova’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde 14 Kasım’da Çekya ve 17 Kasım’da İngiltere ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Basit goller yiyoruz

F.Bahçeli Ozan Tufan sezon başından beri basit goller yediklerini söyledi. Milli futbolcu maç sonrası, ‘’Sezon başından beri basit goller yiyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımın bu tarz hatalar yapmamazı lazım. Biz burada takım oyunu oynuyoruz. Şampiyonluk da bu şekilde gelir” dedi.

Kasımpaşa’nın penaltı isyanı

Kasımpaşa, dünkü maçta aleylerine verilen penaltılara isyan etti. Teknik direktör Kemal Özdeş, “Her şey istediğimiz gibi giderken 2. penaltı ve Karim’in golden sonra sarı kartlarla oyundan atılması bizi yaraladı. İkinci penaltı, doğru karar. Ancak aynı eylemden iki sarı kart gösteriyorsun. İlk penaltı pozisyonuna kimseyi eleştirmiyorum. Akşam donduracaklar resmi penaltıymış diyecekler. Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde buna penaltı verilmez. Artık Anadolu takımları da bu yarışın içinde olacaklar. Bu düzeyde maçları kaliteli yönetmek gerekecek yoksa Avrupa’da mutsuz olarak geri döneceğiz” dedi.