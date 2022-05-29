Spor Dünya devleri transferler için Galatasarayın başkanlık seçimini bekliyor
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Dünya devleri transferler için Galatasaray'ın başkanlık seçimini bekliyor

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarına girmişken, stoperler Marcao ve Nelsson’un da talipleri artıyor. Inter, Fiorentina, Milan, Sevilla gibi ekipler 11 Haziran’daki başkanlık seçimini bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya devleri transferler için Galatasarayın başkanlık seçimini bekliyor
Marcao ve Nelsson

Galatasaray’da 11 Haziran’da yapılacak seçim nedeniyle kadroya yapılacak takviyeler konusunda bir belirsizlik ve durgunluk yaşansa da kadroda yer alan isimlere Avrupa ekiplerinin ilgisi bitmek bilmiyor.

Devlerin radarına girdiler

Sarı-kırmızılılarda geçen sezon gösterdikleri performansla Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün gibi futbolcular pek çok kulübün radarına dahil olmuş durumda. Galatasaray savunmasının önemli isimlerinden Marcao ve Nelsson için de taliplerin sayısı artıyor. Sarı-kırmızılı defansın bel kemiği durumunda bulunan Marcao için İtalya’dan Napoli ve Roma ile İspanya’dan Sevilla en ciddi talipler arasında yer alıyor.

  • Başkanlık seçimi bekleniyor
  • Sarı-kırmızılı takıma sezon başında gelen Nelsson ise İtalya’dan Inter, Milan ve Fiorentina, İngiltere’den Aston Villa ve İspanya’dan Sevilla’nın listesine girmiş durumda. Söz konusu kulüplerin harekete geçmek için 11 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimlerini bekledikleri kaydedildi.

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