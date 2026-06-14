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Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra kazandılar: Hasreti bitiren galibiyet

Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra kazandılar: Hasreti bitiren galibiyet

07:2214/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Haiti - İskoçya maçından kare.
Haiti - İskoçya maçından kare.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Haiti'yi John McGinn'in attığı golle 1-0 mağlup eden İskoçya, Dünya Kupası'nda tam 36 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın tek golü tecrübeli orta saha oyuncusu John McGinn'den geldi. Mücadele boyunca rakibine üstünlük kuran İskoçya, McGinn'in kaydettiği golle sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

İskoçyalı futbolcu John McGinn, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Bu sonuçla İskoçya, Dünya Kupası sahnesindeki 36 yıllık galibiyet özlemine son verdi.

Son olarak 1990 Dünya Kupası'nda kazanma sevinci yaşayan İskoçlar, uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası'nda galibiyet elde ederek taraftarlarına büyük mutluluk yaşattı.



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